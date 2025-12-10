Da Gaza al Piemonte | due bambini e un ragazzo feriti e malati ricoverati al Regina Margherita

Da Gaza al Piemonte, tre giovani in fuga hanno trovato rifugio e assistenza presso l'ospedale Regina Margherita. Tra loro, due bambini e un ragazzo, sono stati ricoverati per ferite e malattie, testimonianza di un gesto di solidarietà e speranza in un contesto di conflitto e crisi umanitaria.

