Da Gaza al Piemonte | due bambini e un ragazzo feriti e malati ricoverati al Regina Margherita

Da Gaza al Piemonte, tre giovani in fuga hanno trovato rifugio e assistenza presso l'ospedale Regina Margherita. Tra loro, due bambini e un ragazzo, sono stati ricoverati per ferite e malattie, testimonianza di un gesto di solidarietà e speranza in un contesto di conflitto e crisi umanitaria.

Tre bambini di Gaza curati a Torino. Mariam, ha un anno ed è affetta da una sindrome genetica, Fatin, tre anni, e Ahmed, sedici anni, invece, sono rimasti feriti sotto i bombardamenti israeliani

