Da Boston a Torri del Benaco | sul Lago di Garda il concerto del Joyful Gospel Choir

Da Boston a Torri del Benaco, il Lago di Garda si anima con il suono del gospel internazionale. Sabato scorso è iniziato il festival che, ogni sabato del mese, porta sul Lago melodie coinvolgenti e spirituali, offrendo un'occasione unica per apprezzare il talento del Joyful Gospel Choir e altri artisti, creando un'atmosfera di festa e condivisione.

Sabato scorso è partito a Torri del Benaco il festival che porta, per tutti i sabati del mese, il grande gospel internazionale sulle sponde del Lago di Garda. Dopo il successo della prima data con i Tribù Gospel Singers, il secondo appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre e vedrà. 🔗 Leggi su Veronasera.it

GIORNO 3 del Calendario dell’Avvento ? Promozione speciale sulle Birkenstock Boston Vai su Facebook

Torri del Benaco, la sponda argentata del lago di Garda - Torri del Benaco è una pittoresca località situata sulla riva orientale del lago di Garda, a meno di 40 km da Verona. Scrive quotidiano.net