Da Boston a Torri del Benaco | sul Lago di Garda il concerto del Joyful Gospel Choir
Da Boston a Torri del Benaco, il Lago di Garda si anima con il suono del gospel internazionale. Sabato scorso è iniziato il festival che, ogni sabato del mese, porta sul Lago melodie coinvolgenti e spirituali, offrendo un'occasione unica per apprezzare il talento del Joyful Gospel Choir e altri artisti, creando un'atmosfera di festa e condivisione.
Sabato scorso è partito a Torri del Benaco il festival che porta, per tutti i sabati del mese, il grande gospel internazionale sulle sponde del Lago di Garda. Dopo il successo della prima data con i Tribù Gospel Singers, il secondo appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre e vedrà. 🔗 Leggi su Veronasera.it
