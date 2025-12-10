Da anni chiediamo il parcheggio per il personale del carcere

Il personale del carcere ha ripetutamente richiesto l'istituzione di un parcheggio dedicato. In qualità di portavoce, abbiamo avanzato questa richiesta al commissario straordinario Claudio Sammartino, coinvolgendo le sigle sindacali Cgil, Uil e Cisl, e la RSU, per trovare una soluzione alle esigenze di chi lavora quotidianamente nella struttura.

"Come portavoce della richiesta del personale del carcere, insieme a Cgil Uil e Cisl e rsu, abbiamo chiesto un incontro al commissario straordinario Claudio Sammartino". Lo ha fatto sapere Giovanni Mosca, presidente del circolo Arci di Maliseti, ponendo l’accento insieme agli esponenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori de La Dogaia (Donato Nolè per la Cgil, Luigi Tornese per la Cisl e Ivan Bindo per la Uil) sul problema derivante dalla carenza dei parcheggi nei pressi del penitenziario. Mosca ricorda come nel piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023 fosse stato previsto lo stanziamento di 200mila euro per realizzare un parcheggio su un’area agricola, con una delibera dell’allora giunta Biffoni che prevedeva anche "l’approvazione della variante al piano strutturale e al piano operativo del Comune di Prato al Pit parco agricolo della Piana e al Ptc Regionale per procedere all’esproprio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Da anni chiediamo il parcheggio per il personale del carcere"

Sognava un futuro migliore, muore a soli 25 anni. "La salma deve rientrare in Pakistan, chiediamo aiuto"

Comitato ex lavoratori interinali Amat: "Due anni di servizio, poi l’oblio. Ora chiediamo giustizia e rispetto"

"È da 2 anni e mezzo che chiediamo la messa in sicurezza della piazza. Qui gli anziani inciampano" - facebook.com Vai su Facebook

? Tania Scacchetti, segretaria generale SPI-CGIL: “Chiediamo il diritto alla rivalutazione piena delle pensioni delle lavoratrici e dei lavoratori italiani. Negli ultimi 30 anni sono stati persi quasi 100 miliardi di mancata rivalutazione”. Il 12 dicembre scioperiamo Vai su X

Da anni chiediamo il parcheggio per il personale del carcere - "Come portavoce della richiesta del personale del carcere, insieme a Cgil Uil e Cisl e rsu, abbiamo chiesto un ... Si legge su msn.com