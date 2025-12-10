Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani | sotto osservazione cure oncologiche e tempestività

Il rapporto Agenas sui migliori ospedali italiani mette in luce progressi nelle cure e negli esiti, ma evidenzia ancora forti disparità regionali. In particolare, il Sud mostra gravi ritardi, mentre alcune aree del Nord registrano miglioramenti significativi. La situazione complessiva dell’assistenza sanitaria nel Paese resta quindi caratterizzata da luci e ombre da un punto di vista qualitativo e tempestività.

Ci sono alcuni miglioramenti, ma l’Italia sanitaria resta spaccata. Il nuovo rapporto Agenas conferma progressi negli esiti e nelle cure ed evidenzia gravi ritardi nel Mezzogiorno. Migliora l’assistenza ma persistono i divari tra Nord e Sud negli ospedali italiani, specialmente nelle cure contro i tumori a pancreas e retto, e nella tempestività di accesso alle procedure salvavita. È questo il quadro che emerge dal rapporto annuale dell’Agenas, presentato al Ministero della Salute e che studia il Piano nazionale esiti. – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

