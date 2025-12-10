Da 56 giorni i genitori non vedono i figli Gli assistenti sociali però non rispondono
Da 56 giorni, alcuni genitori non hanno più visto i propri figli, mentre gli assistenti sociali rimangono in silenzio. Sul caso dell’altra famiglia nel bosco emergono numerose anomalie, suscitando preoccupazioni e accuse di illegalità. Le operatrici, tuttavia, temono ripercussioni sulla loro immagine, complicando ulteriormente la situazione.
Troppe anomalie sul caso dell’altra famiglia nel bosco. Marina Terragni: «È fuori legge». Ma le operatrici temono per la loro immagine. «Voglio sapere dove sono i bambini. Sono passati 56 giorni senza vederli. Neppure una telefonata. Non sappiamo come stanno, cosa mangiano, se dormono.». Le lacrime scivolano giù con dignità sul bel volto di mamma Nadya, mentre si siede con noi sulla panca fuori, all’ingresso di casa. Siamo nel bosco di Caprese Michelangelo, piccolo borgo in provincia di Arezzo. «Con mio marito Harald», racconta Nadya, «siamo andati più volte ai servizi sociali. Ci hanno detto che non possiamo vederli perché sono in un luogo segreto. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dalla “dolce attesa” ai tre anni, ecco il progetto “Mille giorni” Incontri con esperti, sostegno alla genitorialità e opportunità per bambini e bambine nei primi mesi e nei primi anni di vita. Open day di presentazione dei servizi venerdì 12 dicembre (ore 17.00 allo “ - facebook.com Vai su Facebook
Santa Claus ‘Nzallanù 2.0: la commedia indipendente del Cilento conquista Prime Video sbircialanotizia.it
Natale in Inghilterra: 5 mercatini da vedere e come pubblicarli sui social senza costi aggiuntivi panorama.it
Tutte le console PS5 prima o poi richiederanno manutenzione per il metallo liquido? game-experience.it
Juve Pafos, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita juventusnews24.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 19:40 romadailynews.it
Juve e quella strana statistica che accomuna i bianconeri a Barcellona, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. ... juventusnews24.com