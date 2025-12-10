Cyberpunk 2077 compie cinque anni | CD Projek pubblica un trailer ed annuncia delle iniziative speciali

Celebra il quinto anniversario di Cyberpunk 2077, il celebre action RPG di CD Projekt RED. Per l’occasione, la casa di sviluppo ha pubblicato un trailer speciale e annunciato iniziative dedicate ai fan, ricordando i traguardi e le sfide affrontate dal gioco dal suo debutto nel dicembre 2020.

Cyberpunk 2077 festeggia il suo quinto anniversario: era il 10 dicembre 2020 quando l’action RPG di CD Projekt RED arrivò per la prima volta sul mercato, segnando l’inizio di un percorso complesso ma destinato a trasformarsi in uno dei successi più importanti della scena videoludica recente. Per celebrare l’occasione, lo studio polacco ha pubblicato un trailer speciale che ripercorre l’intero viaggio di V nelle strade di Night City, ora definita “la città delle leggende”. Il video mette in risalto momenti iconici della storia principale e dell’espansione Phantom Liberty, rendendo omaggio ai personaggi che hanno contribuito a rendere l’esperienza così memorabile. 🔗 Leggi su Game-experience.it

