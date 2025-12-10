Cyberpunk 2077 compie cinque anni | CD Projek pubblica un trailer ed annuncia delle iniziative speciali

Celebra il quinto anniversario di Cyberpunk 2077, il celebre action RPG di CD Projekt RED. Per l’occasione, la casa di sviluppo ha pubblicato un trailer speciale e annunciato iniziative dedicate ai fan, ricordando i traguardi e le sfide affrontate dal gioco dal suo debutto nel dicembre 2020.

Cyberpunk 2077 festeggia il suo quinto anniversario: era il 10 dicembre 2020 quando l’action RPG di CD Projekt RED arrivò per la prima volta sul mercato, segnando l’inizio di un percorso complesso ma destinato a trasformarsi in uno dei successi più importanti della scena videoludica recente. Per celebrare l’occasione, lo studio polacco ha pubblicato un trailer speciale che ripercorre l’intero viaggio di V nelle strade di Night City, ora definita “la città delle leggende”. Il video mette in risalto momenti iconici della storia principale e dell’espansione Phantom Liberty, rendendo omaggio ai personaggi che hanno contribuito a rendere l’esperienza così memorabile. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Cyberpunk 2077 compie cinque anni: CD Projek pubblica un trailer ed annuncia delle iniziative speciali

Cyberpunk 2077 compie cinque anni e festeggia con trailer e iniziative speciali - Cyberpunk 2077 ha compiuto cinque anni, e CD Projekt RED ha pensato bene di celebrare l'evento pubblicando un nuovo trailer e dando il via a una serie di iniziative speciali. Secondo multiplayer.it

Cyberpunk 2077 sta per compiere 5 anni: c'è una grande Patch in arrivo? Indizi da CDPR - Il kolossal open world di CD Projekt potrebbe essere in procinto di ricevere una nuova, enorme Patch gratuita per celebrare i 5 anni di Cyberpunk 2077 ... Si legge su everyeye.it

Auguri a KENNETH BRANAGH che oggi compie 65 anni (Belfast, Regno Unito, 10 dicembre 1960). Sir Kenneth Charles Branagh, attore e regista di formazione teatrale nonché allievo di Laurence Olivier, col tempo si è affermato come uno dei più influenti cin Vai su Facebook

#CyberMonday PC Gamer PHANTOM i5 - RTX 5070 Ti - 32 Go - 200 € ! topachat.com/pages/detail2_… Indice de performance : 25542 Cyberpunk 220 FPS Valorant 435 FPS Vai su X