Curato a Borgo Roma raccolta fondi per aiutare a Natin a ricostruirsi una vita
A Borgo Roma, si è avviata una raccolta fondi per sostenere Nitin Kumar nel suo percorso di ricostruzione. L'iniziativa, proveniente da Verona, invita alla solidarietà per offrire a Nitin un'opportunità di reinizio e speranza. Un gesto di vicinanza e sostegno rivolto a chi ha bisogno di ripartire.
Arriva da Verona un appello alla solidarietà lanciato per raccogliere fondi in favore di Nitin Kumar. Il giovane, grande appassionato di cucina e maestro di kung fu, stava per aprire la sua scuola di arti marziali a Londra quando la sua salute lo ha costretto a fermarsi. Da due mesi è ricoverato. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Grazie ai ragazzi e agli insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Borgo Valsugana per aver curato e allestito presso la Biblioteca di Borgo Valsugana la mostra contro la violenza sulle donne dal titolo “Io sono riuscita a scappare tre volte” Comune - facebook.com Vai su Facebook
Roma, torna "Amici Fragili": la raccolta di beni per i senza fissa dimora. Ecco dove donare a Montesacro (e negli altri quartieri della città) - E’ il motto che accompagna anche quest’anno l’iniziativa "Amici Fragili": la raccolta di beni promossa ... Scrive ilmessaggero.it
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it