Curato a Borgo Roma raccolta fondi per aiutare a Natin a ricostruirsi una vita

Arriva da Verona un appello alla solidarietà lanciato per raccogliere fondi in favore di Nitin Kumar. Il giovane, grande appassionato di cucina e maestro di kung fu, stava per aprire la sua scuola di arti marziali a Londra quando la sua salute lo ha costretto a fermarsi. Da due mesi è ricoverato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Grazie ai ragazzi e agli insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Borgo Valsugana per aver curato e allestito presso la Biblioteca di Borgo Valsugana la mostra contro la violenza sulle donne dal titolo "Io sono riuscita a scappare tre volte"

Roma, torna "Amici Fragili": la raccolta di beni per i senza fissa dimora. Ecco dove donare a Montesacro (e negli altri quartieri della città) - E' il motto che accompagna anche quest'anno l'iniziativa "Amici Fragili": la raccolta di beni promossa