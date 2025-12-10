Cup e file Lega | Riduzione del personale camuffata Usl 1 | Rimodulazione orari | stiamo assumendo

Scontro tra la Lega di Marsciano e l'Usl Umbria 1 sulla gestione del Cup della Media Valle del Tevere e sulla rimodulazione degli orari delle strutture territoriali. La polemica riguarda presunte riduzioni del personale e modalità di rimodulazione, con la Lega che denuncia una

È scontro tra la Lega di Marsciano e la direzione dell'Usl Umbria 1 riguardo alla gestione del Cup della Media Valle del Tevere, ma in generale  sulla rimodulazione degli orari in tutte le strutture nei territori. La denuncia: "Al CUP di Marsciano era presente un solo operatore allo sportello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

