Cup e file Lega | Riduzione del personale camuffata Usl 1 | Rimodulazione orari | stiamo assumendo

Scontro tra la Lega di Marsciano e l'Usl Umbria 1 sulla gestione del Cup della Media Valle del Tevere e sulla rimodulazione degli orari delle strutture territoriali. La polemica riguarda presunte riduzioni del personale e modalità di rimodulazione, con la Lega che denuncia una

È scontro tra la Lega di Marsciano e la direzione dell'Usl Umbria 1 riguardo alla gestione del Cup della Media Valle del Tevere, ma in generale sulla rimodulazione degli orari in tutte le strutture nei territori. La denuncia: "Al CUP di Marsciano era presente un solo operatore allo sportello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La #Lega e il finto dossier sulla 'ndrangheta: 159 file per costruire ad arte il fango contro #Salvini Il Tempo Quotidiano #dossieraggio #striano https://www.iltempo.it/attualita/2025/12/01/news/dossier-lega-ndrangheta-159-file-fango-contro-salvini-striano-laudati - facebook.com Vai su Facebook

Lega, Laura Cavandoli lascia il consiglio comunale: entra Andrea Bettati - Video Vai su X

Tagli di personale e code ai CUP di Todi e Marsciano - Secondo la Lega di Marsciano, questa mattina si sarebbero verificate code all’unico sportello rimasto aperto; la Usl replica spiegando che non vi è alcuna riduzione dei servizi ... Secondo iltamtam.it