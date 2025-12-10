Cucina ItalianaMeloni | siamo orgogliosi

Il riconoscimento UNESCO della Cucina Italiana come patrimonio dell'umanità rappresenta un importante riconoscimento della tradizione culinaria nazionale. Il premier Meloni ha espresso orgoglio per questo traguardo, sottolineando come questa conquista rifletta l’identità e il patrimonio culturale italiano, mettendo in luce l’unicità e il valore della cucina del nostro paese a livello globale.

11.55 Sul riconoscimento Unesco alla Cucina Italiana quale patrimonio dell'Umanità, il premier Meloni ha espresso il suo orgoglio: "Siamo i primi al mondo a ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità.Per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. E' cultura, tradizione,lavoro, ricchezza". Dalle filiere agricole alle maestrie dei nostri chef, "esportiamo 70mld in agroalimentare, siamo la prima economia in Europa per valore aggiunto dell'agricoltura", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

