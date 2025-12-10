Cucina italiana patrimonio Unesco Vissani | Un vaffa alla cucina molecolare
Gianfranco Vissani esprime con decisione il suo dissenso verso la cucina molecolare, celebrando invece la ricchezza e l’autenticità della cucina italiana riconosciuta patrimonio Unesco. In un contesto di valorizzazione delle tradizioni e dei territori, il celebre chef sottolinea l'importanza di preservare le radici culinarie del nostro paese.
Perugia, 10 dicembre 2025 – «È un vaffa alla cucina molecolare ». Gianfranco Vissani non usa giri di parole per salutare quello che definisce « un trionfo dell’Italia dei territori, dei prodotti veri e della cucina che nutre e fa star bene le persone». PRESSPHOTO Firenze, Mostra Taste alla Leopolda Vissani foto Gianluca MoggiNEWPRESSPHOTO È il giorno in cui l’ Unesco proclama ufficialmente la cucina italiana Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, e il maestro umbro diventa, di fatto, la voce più schietta di un Paese che festeggia. Gianfranco Vissani perde la stella Michelin: il tramonto del primo chef mediatico, icona della cucina italiana ©Cosima ScavoliniLapresse 10-06-2004 Roma Spettacolo Trasmissione Unomattina Estate Rai Uno Nella foto Gianfranco Vissani L’annuncio è arrivato dal comitato intergovernativo dell’Unesco riunito a Nuova Delhi, che dopo due anni di attesa ha inserito nella Lista Rappresentativa il patrimonio culinario italiano: non solo ricette, ma un sistema culturale, sociale e identitario che attraversa generazioni e territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La cucina italiana è ufficialmente Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità! - facebook.com Vai su Facebook
Secondo la decisione @UNESCO, la cucina italiana è una "miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie" e "un modo per prendersi cura di sé stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici". Di Donatella Gori #GR1 Vai su X
Cucina italiana patrimonio Unesco, Vissani: “Un vaffa alla cucina molecolare...” - Il grande chef: “Oggi l’Unesco rimette al centro l’essenza: ingredienti sani, stagionali, cucinati al momento” ... Come scrive lanazione.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it
Curva Nord, proposta di risarcimento alla famiglia dell’ex leader nerazzurro Vittorio Boiocchi internews24.com
Gianello e Viviani a Stile TV sul Napoli pronto e preparato per mettersi in mostra in stadi come il da Luz parlami.eu
Energia su misura: con ebitts una percentuale di vento e sole per i tuoi consumi panorama.it
Merv: La nuova commedia romantica natalizia di Prime Video che gioca troppo sul sicuro… senza mai riuscirci. nerdpool.it
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it