Cucina italiana patrimonio Unesco Vissani | Un vaffa alla cucina molecolare

Gianfranco Vissani esprime il suo dissenso nei confronti della cucina molecolare, definendola un “vaffa” alla tradizione culinaria italiana. In un intervento a Perugia, il celebre chef sottolinea l'importanza della cucina territoriale, autentica e salutare, come patrimonio riconosciuto dall'UNESCO, contrapponendosi alle tendenze gastronomiche più innovative e meno radicate alla tradizione.

Perugia, 10 dicembre 2025 – «È un vaffa alla cucina molecolare ». Gianfranco Vissani non usa giri di parole per salutare quello che definisce « un trionfo dell'Italia dei territori, dei prodotti veri e della cucina che nutre e fa star bene le persone». È il giorno in cui l' Unesco proclama ufficialmente la cucina italiana Patrimonio culturale immateriale dell'umanità, e il maestro umbro diventa, di fatto, la voce più schietta di un Paese che festeggia. L'annuncio è arrivato dal comitato intergovernativo dell'Unesco riunito a Nuova Delhi, che dopo due anni di attesa ha inserito nella Lista Rappresentativa il patrimonio culinario italiano: non solo ricette, ma un sistema culturale, sociale e identitario che attraversa generazioni e territori.