Cucina italiana patrimonio Unesco | un tesoro che vale 251 miliardi di euro
L'iscrizione della cucina italiana nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO rappresenta un importante riconoscimento internazionale, consolidando la posizione dell'Italia come protagonista nel settore agroalimentare. Con un valore stimato di 251 miliardi di euro, questa conquista sottolinea l'importanza culturale ed economica della tradizione gastronomica italiana nel contesto globale.
Roma, 10 dicembre 2025 – Con l'iscrizione della cucina italiana nel patrimonio culturale immateriale Unesco, l'Italia conquista il record mondiale di riconoscimenti nel settore agroalimentare in proporzione al numero dei riconoscimenti complessivi ottenuti. Delle 21 tradizioni iscritte nella lista dei patrimoni culturali immateriali, nove sono riconducibili, infatti, all'agroalimentare: oltre alla cucina italiana, occorre ricordare l'arte dei pizzaiuoli napoletani, la transumanza, la costruzione dei muretti a secco in agricoltura, la coltivazione della vite ad alberello dello zibibbo di Pantelleria, la dieta mediterranea, la cava e cerca del tartufo, il sistema irriguo tradizionale, l'allevamento dei cavalli lipizzani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La cucina italiana è ufficialmente Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità! - facebook.com Vai su Facebook
Secondo la decisione @UNESCO, la cucina italiana è una "miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie" e "un modo per prendersi cura di sé stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici". Di Donatella Gori #GR1 Vai su X
“È un’arte di vivere”: la cucina italiana riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco - Una vittoria culturale per l'Italia: la prima tradizione gastronomica al mondo riconosciuta nella sua interezza dall'Unesco ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
