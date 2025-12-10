Cucina italiana patrimonio Unesco Tajani festeggia a New Delhi servendo risotto
L’Italia celebra il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO, un traguardo che valorizza le sue tradizioni culinarie nel mondo. A New Delhi, l’ambasciatore Tajani ha festeggiato questa conquista con un risotto, sottolineando l’importanza di preservare e promuovere il patrimonio gastronomico italiano a livello globale.
“Da oggi la Cucina Italiana è patrimonio dell’umanità #UNESCO. In Ambasciata a New Delhi festeggiamo questo grande risultato per l’Italia e per tutti gli italiani nel mondo”. Così scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla sua pagina Facebook, postando un video in cui direttamente dalla capitale dell’India serve alcune porzioni di risotto. “Stiamo festeggiando”, dice Tajani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
