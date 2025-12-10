Cucina italiana patrimonio Unesco Tajani a Nuova Delhi | È identità tradizione e innovazione – Il video
Il ministro Tajani ha visitato Nuova Delhi per celebrare il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO. In un video, ha sottolineato come questa cucina rappresenti identità, tradizione e innovazione, simbolo di crescita culturale e gastronomica a livello internazionale. Un momento di prestigio che rafforza il legame tra Italia e India attraverso il cibo.
(Agenzia Vista) India, 10 dicembre 2025 “La nostra cucina è identità, tradizione, crescita e innovazione. Questo risultato è frutto di un forte gioco di squadra tra istituzioni, associazioni, chef e produttori, ottenuto anche grazie al lavoro costante delle nostre Ambasciate e Consolati in tutto il mondo”. Così il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha accolto l’iscrizione della “Cucina Italiana” nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità a New Delhi. Unesco Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
È morto a 100 anni Sergio Flamigni - Zazoom Social News
Droga in Campania 19 arresti tra Salerno Napoli e Avellino per traffico cocaina - Zazoom Social News
Cucina italiana patrimonio Unesco, Tajani a Nuova Delhi: È identità, tradizione e innovazione - Questo risultato è frutto di un forte gioco di squadra tra istituzioni, associazioni, chef e produttori, ottenuto anche grazie al lavo ... Scrive ilgiornale.it
Pecoraro Scanio: cucina italiana è UNESCO, vittoria storica - Sostenibilità e diversità bioculturale sono i valori vincenti. Lo riporta libero.it
Le parole dello chef Antonino Cannavacciuolo alla notizia della Cucina Italiana Patrimonio Immateriale dell'Unesco Vai su Facebook
Telefonata tra #Mattarella e @FrancescoLollo1 , la #Cucina #italiana è patrimonio @UNESCO @SocialMasaf Vai su X
Scuola, firmate le nuove indicazioni di Valditara sui programmi scolastici: come cambiano medie e elementari metropolitanmagazine
Bareggio, tre operai travolti dal cedimento di un terrapieno: uno di loro ricoverato in codice rosso ilgiorno.it
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50 ilfattoquotidiano.it
“Padre, figlio e spirito azzurro”: la madeleine di Bruno Marra ha il profumo delle graffe all’Edenlandia ilnapolista.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com