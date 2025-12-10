Cucina italiana patrimonio Unesco Tajani a Nuova Delhi | È identità tradizione e innovazione – Il video

Il ministro Tajani ha visitato Nuova Delhi per celebrare il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO. In un video, ha sottolineato come questa cucina rappresenti identità, tradizione e innovazione, simbolo di crescita culturale e gastronomica a livello internazionale. Un momento di prestigio che rafforza il legame tra Italia e India attraverso il cibo.

"La nostra cucina è identità, tradizione, crescita e innovazione. Questo risultato è frutto di un forte gioco di squadra tra istituzioni, associazioni, chef e produttori, ottenuto anche grazie al lavoro costante delle nostre Ambasciate e Consolati in tutto il mondo". Così il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha accolto l'iscrizione della "Cucina Italiana" nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità a New Delhi.

