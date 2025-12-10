Cucina italiana patrimonio Unesco Oggi il riconoscimento celebrato anche in Puglia

La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio UNESCO, viene oggi celebrata anche in Puglia. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un momento di grande orgoglio e valorizzazione delle tradizioni gastronomiche che caratterizzano il nostro paese, confermando l'importanza culturale e storica di un patrimonio unico al mondo.

Di seguito il comunicato: “Una emozione incredibile, una conferma della validità del percorso che portiamo avanti da decenni. La cucina italiana patrimonio UNESCO è un’azione che inizia da oggi a muovere concretamente i primi passi. La famiglia Pinto – che ha l’onore di essere fra coloro che oggi porteranno oggi simbolicamente la Puglia a Roma nell’evento istituzionale finale, su invito dei ministri Francesco Lollobrigida e Alessandro Giuli – è già pronta ad agire per continuare ad unire agricoltura e sostenibilità, cucina e salute, accoglienza ed eventi, tradizione e innovazione. Nell’ultima decade di febbraio, in qualità di iscritti a Confindustria, organizzeremo il primo evento pugliese dedicato alla cucina italiana UNESCO, che prosegue il percorso realizzato con UNIBA per la Cucina di Precisione, col CIHEAM di Valenzano per l’orto sperimentale”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

