Cucina italiana patrimonio Unesco Meloni | Un primato che ci inorgoglisce
La cucina italiana è stata riconosciuta come Patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO durante l’assemblea di Nuova Delhi. Un riconoscimento che celebra la ricchezza e la tradizione di un patrimonio culturale e culinario unico al mondo. La notizia è stata accolta con orgoglio dal governo italiano, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare questa eccellenza.
(LaPresse) La cucina italiana è stata nominata Patrimonio mondiale dell’umanità. Lo ha deciso l’assemblea Unesco a Nuova Delhi. Ecco il videomessaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dice: “Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La cucina italiana patrimonio dell'umanità Unesco! La prima nel mondo a essere riconosciuta nella sua interezza. Un premio alla nostra filiera agroalimentare che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Dobbiamo essere custodi e promotori di questa eccelle Vai su X
Perché la cucina italiana è stata candidata a patrimonio Unesco? https://lacucinaitaliana.visitlink.me/L6Zwen #LCIDal1929 - facebook.com Vai su Facebook
Unesco, non solo la cucina italiana: ecco le altre 8 tradizioni patrimonio dell'umanità: dall'arte dei pizzaioli napoletani alla dieta mediterranea - Ma ci sono altre 21 tradizioni italiane iscritte nella Lista dei patrimoni culturali immateriali e 9 sono ... Segnala ilmessaggero.it
“Derubato così”. Il famoso italiano colpito in un istante, il video che fa vedere tutto thesocialpost.it
Ucraina, Meloni scarica Zelensky: "Devi fare concessioni territoriali dolorose", e appoggia pressing di Trump ... ilgiornaleditalia.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato spazionapoli.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Warner, Craig Kallman nuovo Chief Music Officer lettera43.it