Cucina italiana patrimonio Unesco Meloni | Un primato che ci inorgoglisce

La cucina italiana è stata riconosciuta come Patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO durante l’assemblea di Nuova Delhi. Un riconoscimento che celebra la ricchezza e la tradizione di un patrimonio culturale e culinario unico al mondo. La notizia è stata accolta con orgoglio dal governo italiano, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare questa eccellenza.

(LaPresse) La cucina italiana è stata nominata Patrimonio mondiale dell’umanità. Lo ha deciso l’assemblea Unesco a Nuova Delhi. Ecco il videomessaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dice: “Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cucina italiana patrimonio Unesco, Meloni: "Un primato che ci inorgoglisce"

La cucina italiana patrimonio dell'umanità Unesco! La prima nel mondo a essere riconosciuta nella sua interezza. Un premio alla nostra filiera agroalimentare che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Dobbiamo essere custodi e promotori di questa eccelle Vai su X

