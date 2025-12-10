Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
È latitante e si nasconde tra i pastorelli del presepe in piazza: arrestato a Galatone ilfattoquotidiano.it
Infortuni Inter, nuova valutazione su Dumfries e Darmian in vista della Supercoppa internews24.com
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it
Monza, uomo misterioso al volante di una 500: l’inseguimento finisce con l’incidente e le botte agli agenti ilgiorno.it
Addio a Sophie Kinsella, autrice di “I love shopping”: si è spenta a 55 anni dopo aver lottato contro un tumore al cervello
La famiglia lo ha annunciato nella mattina del 10 dicembre con un messaggio diffuso sui social: So... ► open.online
Omicidio ultrà Boiocchi, offerti 150 mila euro alla moglie
Un risarcimento da 150 mila euro alla moglie di Vittorio Boiocchi, il leader della curva nord dell'... ► ilgiornale.it
Marcell Jacobs, il campione stanco: “Sono in una fase riflessiva, serve uno scatto di testa”
Milano, 10 dicembre 2025 – Il campione olimpico Marcell Jacobs, oro a Tokyo nei 100 metri e nella s... ► ilgiorno.it
Palazzo Reale e Villa Pignatelli, visite tattili e racconti sulla Tavola dei Re
Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sal... ► 2anews.it
Christmas Vinyl, giovedì 11 dicembre a Palomar una serata di musica e ricordi
Arezzo, 10 dicembre 2025 – Christmas Vinyl, giovedì 11 dicembre a Palomar una serata di musica e ri... ► lanazione.it
Banca di Cambiano, rivoluzione ai vertici dopo 26 anni
Firenze, 10 dicembre 2025 – Una vera e propria rivoluzione ai vertici della Banca Cambiano 1884: il... ► lanazione.it
Dipartimento Casa Italia, rischio sismico su edifici pesa quasi 4 mld euro all’anno
(Adnkronos) – Il rischio sismico sugli edifici residenziali italiani pesa quasi 4 miliardi di euro a... ► periodicodaily.com
Prezzo del latte, Coldiretti: «Intesa fondamentale per dare certezze a stalle piacentine»
«Il raggiungimento di un’intesa sul prezzo del latte rappresenta un passaggio fondamentale per res... ► ilpiacenza.it
A Napoli presentata l’edizione VIP di Il Mio Viaggio a New York con Barbara Foria
NAPOLI, 10 dicembre 2025 – È stato il rooftop del Gold Tower Lifestyle Hotel a ospitare ieri sera l... ► primacampania.it
Disposta la chiusura dell'asilo nido Il Bagnoro
Arezzo, 10 dicembre 205 – Interruzione della fornitura di energia elettrica. Disposta la chiusura d... ► lanazione.it
Inter Liverpool, nuove polemiche arbitrali dopo la sconfitta europea
di Redazione Inter News 24 Inter Liverpool, continua il dibattito sugli episodi da VAR: il caso Biss... ► internews24.com
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping
È morta, all'età di 55 anni, la scrittrice inglese Sophie Kinsella, autrice tra l'altro della serie... ► iltempo.it
Verso lo sciopero generale del 12 dicembre, Lisa Gattini: "Il Governo investe sul riarmo e taglia welfare, Enti locali e sanità"
“In Emilia-Romagna il 40% dei lavoratori dipendenti privati hanno un reddito annuo lordo che non s... ► parmatoday.it
Per la riunione annuale del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Cervantes, Letizia di Spagna si è presentata con un outfit che strizza l’occhio agli Anni 70.
In occasione della riunione annuale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cervantes, Letiz... ► amica.it
Lunedì Roma Como, ufficiale il direttore di gara: arbitra Feliciani
Domani, giovedì 11 dicembre, la Roma sarà impegnata in campo europeo per la sesta giornata della Le... ► sololaroma.it
“Prova decisiva”. Garlasco, la chiave nelle foto della mattina del delitto? Parla De Rensis
Negli ultimi giorni il caso Garlasco è tornato con prepotenza al centro del dibattito pubblico, rip... ► caffeinamagazine.it
Incidente mortale a Trastevere, caccia al pirata della strada: scappato l’uomo che ha ucciso Roberto Sabbatini
A provocare lo schianto alle 4.30 della mattina a Trastevere in cui ha perso Roberto Sabbatini sare... ► fanpage.it
Caos in un negozio, clandestino fermato e accompagnato al CPR
Ieri mattina, la Polizia di Stato di Modena ha dato esecuzione al provvedimento di trattenimento e... ► modenatoday.it
Cucina italiana patrimonio Unesco: un tesoro che vale 251 miliardi di euro
Roma, 10 dicembre 2025 – Con l'iscrizione della cucina italiana nel patrimonio culturale immaterial... ► quotidiano.net
Robert Pattinson e Zendaya si sposano nel film The Drama: tutto quello che sappiamo sulla coppia destinata a far parlare
Il film arriverà nei cinema il prossimo aprile e racconta da vicino le dinamiche più intime (e inqui... ► vanityfair.it
I droni gregari sono pronti: la guerra del futuro è già qui
La guerra del futuro è qui. La notizia dell'abbattimento di un velivolo da parte di un drone Boeing... ► ilgiornale.it
Fiorentina, Vanoli: “Uniti per uscirne. Vincere con la Dinamo Kiev per morale e fiducia”
Firenze, 10 dicembre 2025 - Di nuovo vigilia per la Fiorentina, che riapre la parentesi europeo con... ► sport.quotidiano.net
Fiumicino, Sofija Yaremchuk trionfa alla Best Woman 2025
Fiumicino, 10 dicembre 2025 – La regina della 32ª edizione della Best Woman – Trofeo Aeroporti di R... ► ilfaroonline.it
Natale: Al Quirinale il presepe della Reggia di Caserta
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Anche quest'anno, per il Natale, la Presidenza della Repubblica ospita ... ► iltempo.it
Aggressione di un commissario durante il concorso a cattedra, la versione della candidata: “I fatti non sono andati così”
La vicenda si è consumata il 1° dicembre, in provincia di Lecce, durante una sessione del concorso ... ► orizzontescuola.it
Truffa un'anziana a Nepi, 20enne arrestato e portato in carcere
Insospettiti, lo hanno pedinato e fermato. È così che i carabinieri sono riusciti a recuperare 20m... ► viterbotoday.it
Giorgia Meloni, il lieto annuncio agli italiani: “Siamo i primi al mondo”
Giorgia Meloni, il lieto annuncio agli italiani: “Siamo i primi al mondo” – La cucina italiana è st... ► tvzap.it
Trevisani convinto: «Zhegrova il secondo giocatore più forte della Juve. David ha capito dove è, il problema è un altro»
di Redazione JuventusNews24Trevisani convinto: «Zhegrova il secondo giocatore più forte della Juve. ... ► juventusnews24.com
La Scossa, l’Europarlamento tra Green Deal e sovranità energetica. Procaccini: «Hanno fatto errori drammatici». Gori: «Se in Italia si paga molto è perché il gas è troppo presente»
«Il mio giudizio sul Green Deal, sulla transizione green, è un giudizio negativo, per non aver con... ► open.online
In troppi alla festa di Halloween, sospese le licenze a un circolo cittadino
Galeotta è stata la festa di Halloween. Un evento organizzato in un circolo cittadino al quale per... ► arezzonotizie.it
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi di Caterina Filograno. L'intervista
La storia di una famiglia matriarcale che è anche un’indagine sull’eredità emotiva che passa attrav... ► amica.it
Liti e violazioni delle norme, due settimane di stop per un bar di Pozza
Questa mattina, il titolare di un esercizio pubblico a Pozza di Maranello ha ricevuto la notifica ... ► modenatoday.it
Una stanza per le vittime di violenza: “Bollettino di guerra, 300 denunce nel 2025 vicino Roma”
Inaugurata una stanza per l'ascolto delle vittime di violenza nella caserma di Bracciano. Da gennai... ► fanpage.it
Acerbo (Prc): “Italia all’Onu vota con Israele contro Unrwa”
Maurizio AcerboROMA – “Il governo Meloni continua a essere attivo complice del genocidio. Con una s... ► lopinionista.it
Festival Zampognarea, in programma due giorni di "letture, immagini e suoni”
Continua il festival “Zampognarea” con una due giorni dedicata al tema “Letture, immagini, oggetti... ► cataniatoday.it
Avellino, sinergia tra SOS Impresa e Comune: firmato protocollo per le vittime di usura e racket
L’Associazione SOS Impresa Avellino APS comunica la sottoscrizione, da parte del Comune di Avellin... ► avellinotoday.it
Natale sul parquet per i più piccoli: torna il "Christmas camp" della New Basket
BRINDISI - La società Valtur Brindisi è lieta di annunciare l'organizzazione del “Christmas camp 2... ► today.it
Addio a Sophie Kinsella, autrice di I Love Shopping: “Abbiamo il cuore spezzato”
Un giorno triste per chi ha goduto e amato le parole della scrittrice britannica. La mattina del 10... ► dilei.it
Bologna ha consentito a Conte di sovvertire le gerarchie, gli anziani hanno perso i privilegi dello scudetto
Bologna ha consentito a Conte di sovvertire le gerarchie, gli anziani hanno perso i privilegi dello... ► ilnapolista.it
Nobel, Machado: “Il Premio è per tutti i venezuelani, finalmente rivedrò i miei figli”
(LaPresse) María Corina Machado, Premio Nobel per la Pace, racconta con emozione il suo viaggio ver... ► lapresse.it
Scaroni: “Gap tra Serie A e Premier League? Ci sono tante cose da fare, tra cui tanti nuovi stadi italiani”
Durante la lunga intervista ai microfoni di 'Class CNBC', il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha p... ► pianetamilan.it
Palestra Inter, l’esterno del Cagliari è sempre più vicino alla prima convocazione in Nazionale
di Lorenzo Vezzaro Palestra Inter, il laterale classe 2005 seguito con attenzione dallo staff azzurr... ► internews24.com
Juventus, Marchisio durissimo: «Squadra costruita male da anni. Ci sono giocatori che non hanno capito cosa voglia dire indossare quella maglia. Mercato? Serviva lui»
Juventus, Marchisio durissimo: l’ex centrocampista bianconero, leggenda del club, ha commentato il ... ► calcionews24.com
Ucraina, Peskov: "Lavoriamo per la pace, non per un cessate il fuoco"
(LaPresse) “Prima di tutto, stiamo lavorando per la pace, non per un cessate il fuoco”. Lo ha sotto... ► lapresse.it
Mattarella entra nel carcere femminile
14.50 "Va valorizzato il protagonismo degli istituti di pena per garantire prospettive, ripresa e r... ► televideo.rai.it
Incendio all'Esselunga del Gignoro: centro commerciale evacuato per 30 minuti
Un incendio è divampato questa mattina, 10 dicembre, a Firenze al centro commerciale Esselunga di vi... ► lanazione.it
Sophie Kinsella è morta giovanissima, che malattia aveva la scrittrice di “I Love Shopping”?
La notizia della scomparsa di Sophie Kinsella, amatissima autrice della saga I Love Shopping, ha sc... ► donnapop.it
È morta Sophie Kinsella, autrice del libro cult I love shopping
La scrittrice britannica, amatissima per il suo umorismo brillante e per personaggi diventati icone ... ► vanityfair.it
"Più poliziotti e dotati di body cam". La proposta di Ora! Il Coraggio dell’ovvio
È traendo spunto dai dati cristallizzati nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore... ► arezzonotizie.it
Pogba, dal calcio al… deserto: investe nelle corse di cammelli
(Adnkronos) – Paul Pogba investe nelle corse di cammelli. L'ex centrocampista della Juventus, oggi ... ► webmagazine24.it
L’energia, i costi crescenti e la sfida delle città, la parola agli assessori comunali: «Ridurre i consumi? Ormai è quasi impossibile, è il nostro stile di vita»
Per ridurre il consumo energetico, e quindi la spesa, bisogna partire dalle città. È un punto su c... ► open.online
Cancellato il volo per Milano Malpensa dall’Aeroporto di Salerno
L’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento sta affrontando un periodo di crescente incertezza... ► cilentoreporter.it
La Juventus Women sogna, lo Stadium meno. 4000 biglietti venduti per il match decisivo con lo United: «E poi vi lamentate di Biella»
di Mauro MunnoLa Juventus Women sogna, lo Stadium meno. 4000 biglietti venduti per il match decisivo... ► juventusnews24.com
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri
È la libreria La casa sull'albero a vincere l'importante premio Maggio dei libri. Un riconosciment... ► arezzonotizie.it
Senza Cri tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani con “Spiagge”: un inno all’amore vero tra urban pop e poesia
Senza Cri, artista che ha fatto del proprio nome un manifesto di libertà ed autenticità, è tra i 6 ... ► spettacolo.periodico
SOCIAL | Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto
È successo di nuovo. Un camion si è incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto. Una scena no... ► arezzonotizie.it
Ucraina, la linea Trump: scenario coreano e cessate il fuoco entro Natale. Il Papa spinge l’Ue nei negoziati
Donald Trump prepara la sua offerta alla Russia per provare a concludere la guerra in Ucraina e le... ► it.insideover.com
Gioielleria artigianale e solidarietà: a Milano parte il primo corso per donne in difficoltà
A Milano prende il via il primo corso di formazione in una gioielleria artigianale dedicato a donne... ► ilgiornale.it
Nuovo look per il piazzale della stazione di Viserba, presentato il progetto
Erano circa 30 i cittadini che martedì sera (9 dicembre) hanno partecipato all’incontro pubblico, ... ► riminitoday.it
Inter Liverpool, la reazione social di Lautaro dopo il rigore contestato FOTO
di Redazione Inter News 24Inter Liverpool, il post enigmatico di Lautaro sui social dopo la sconfitt... ► internews24.com