Cucina italiana Patrimonio Unesco Lollobrigida | Un risultato frutto di due anni di lavoro – Il video

Dopo due anni di impegno, la cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio Unesco, confermando il suo ruolo di simbolo distintivo del Made in Italy. Un traguardo importante che celebra la ricchezza culturale e gastronomica del nostro paese.

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Dopo due anni di lavoro, la cucina italiana ottiene finalmente il riconoscimento come patrimonio dell’umanità, sancendo la sua identità di simbolo del Made in Italy: bello, buono e di qualità. Questo traguardo valorizza il lavoro di generazioni di produttori, ristoratori e scuole alberghiere, che custodiscono e trasmettono il sapere gastronomico. Il riconoscimento porterà benefici economici, più turismo e maggiore tutela contro l’Italian Sounding. Ogni piatto diventa ambasciatore del territorio, spingendo il mondo a scoprire l’Italia attraverso la sua cucina. 🔗 Leggi su Open.online