Cucina italiana patrimonio Unesco Lollobrigida | Orgoglio per il Paese rafforzato nostro sistema – Il video

La cucina italiana riconosciuta patrimonio UNESCO rappresenta un importante riconoscimento internazionale, simbolo di identità e tradizione. Lollobrigida esprime orgoglio e sottolinea come questo risultato contribuisca a rafforzare il sistema culturale e gastronomico del Paese, evidenziando il valore unificante e distintivo della cucina italiana.

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Un risultato che rafforzare il nostro sistema. E' motivo di orgoglio per tutti gli italiani, la cucina ci unisce. Tante cose ci dividono, ma oggi il Parlamento ha accolto con un applauso corale un risultato che abbiamo costruito insieme al Ministero della Cultura, ma che ha visto partecipe tutto il sistema Italia" così il Ministro Lollobrigida, a margine dell'inaugurazione dell'installazione luminosa al Colosseo per celebrare la cucina italiana patrimonio dell'Unesco. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

