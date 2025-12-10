Cucina italiana patrimonio Unesco L' assessore Costalonga | Un orgoglio
La cucina italiana conquista il riconoscimento UNESCO come Patrimonio Immateriale dell'Umanità, un importante traguardo celebrato anche dall'assessore Costalonga, che esprime orgoglio per questo riconoscimento. Con questa decisione, l'Italia rafforza il suo ruolo di custode di una delle tradizioni gastronomiche più rinomate al mondo, sottolineando l'importanza culturale e identitaria della sua cucina.
La cucina italiana è stata approvata oggi a Nuova Delhi come Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco, il 17esimo per l'Italia. E l'Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive di Venezia ha fatto sapere di aver accolto la notizia con grande entusiasmo. Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Cucina italiana patrimonio Unesco, Tajani a Nuova Delhi: È identità, tradizione e innovazione - (Agenzia Vista) India, 10 dicembre 2025 “La nostra cucina è identità, tradizione, crescita e innovazione. msn.com scrive
Puglia punta di diamante per la Cucina Italiana patrimonio UNESCO - La Cucina Italiana è patrimonio immateriale dell’Umanità tutelato dall'UNESCO. Scrive affaritaliani.it
?La cucina italiana è ufficialmente dichiarata patrimonio dell'UNESCO - facebook.com Vai su Facebook
Telefonata tra #Mattarella e @FrancescoLollo1 , la #Cucina #italiana è patrimonio @UNESCO @SocialMasaf Vai su X
