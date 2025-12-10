Cucina italiana patrimonio Unesco La Mantia | Timballo di anelletti piatto che celebra riconoscimento
L'iscrizione della cucina italiana tra i patrimoni Unesco rappresenta un importante riconoscimento della nostra tradizione culinaria. Tra i piatti simbolo di questa tutela, il timballo di anelletti si distingue per il suo significato e storia, originato come piatto delle famiglie povere in Sicilia. La sua preparazione e il suo valore culturale lo rendono un simbolo di identità e di patrimonio condiviso.
“Il piatto giusto per celebrare il riconoscimento Unesco? Per me è il timballo di anelletti. Perché è una pasta a forma di fede nuziale che noi utilizziamo in Sicilia, con una cottura di 28 minuti, è stata praticamente inventata dalle famiglie povere, perché le donne molti anni fa andavano per i mercati a farsi regalare dai salumieri, dai macellai, i rimasugli. Univano a tutto questo la proteina, l’uovo, e facevano un piatto unico”. Lo ha detto lo chef Filippo La Mantia dopo che l’ Unesco ha nominato la cucina italiana patrimonio mondiale dell’umanità. Questo riconoscimento “va alla categoria del cibo tradizionale, stiamo parlando di materia prima, di stagionalità, di colture, di kilometro zero, di filiera – prosegue – I contadini, con la loro semplicità e visione ci hanno sempre insegnato come e cosa mangiare”, è un attestato che “parla di tradizioni, di tavole imbandite, di famiglia, di contadini – spiega lo chef”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il grande giorno è finalmente arrivato! L’Unesco ha appena proclamato la Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità Un momento storico, un orgoglio per tutto il Paese e un tributo alla tradizione culinaria più amata nel mondo. Per celebrare questo traguar - facebook.com Vai su Facebook
#CucinaItaliana patrimonio #UNESCO. @paolodecastro ( @nomismaustampa): una spinta anche per il nostro export agrifood Vai su X
Cucina italiana patrimonio Unesco, cosa significa e cosa cambia ora per l'Italia: non solo buon cibo - La cucina italiana riconosciuta come patrimonio immateriale dell'Unesco non riguarda solo i piatti più famosi, ma un intero modo di vivere il cibo che viene considerato prezioso ... Segnala leggo.it
Generale Bertolini: "Sotto il punto di vista operativo non c’è dubbio che Mosca stia vincendo. Gli ... api.follow.it
Ferrari ricompra 2,1 milioni di euro in azioni, ma il titolo crolla in Borsa quifinanza.it
“Il restauro di Santa Cordula” - tutela e valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’Art Bonus lanazione.it
Superbonus, via a controlli sulle irregolarità: perché adesso pagano anche i singoli condòmini e quali sono i ... corriere.it
Napoli, guarda chi si rivede: il beniamino dei tifosi sarà presente con il Benfica spazionapoli.it
Calciomercato Juve: il Barcellona ‘soffia’ il giocatore a gennaio? Può anticipare la concorrenza attraverso ... juventusnews24.com