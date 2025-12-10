Cucina italiana patrimonio Unesco La Mantia | Timballo di anelletti piatto che celebra riconoscimento

L'iscrizione della cucina italiana tra i patrimoni Unesco rappresenta un importante riconoscimento della nostra tradizione culinaria. Tra i piatti simbolo di questa tutela, il timballo di anelletti si distingue per il suo significato e storia, originato come piatto delle famiglie povere in Sicilia. La sua preparazione e il suo valore culturale lo rendono un simbolo di identità e di patrimonio condiviso.

"Il piatto giusto per celebrare il riconoscimento Unesco? Per me è il timballo di anelletti. Perché è una pasta a forma di fede nuziale che noi utilizziamo in Sicilia, con una cottura di 28 minuti, è stata praticamente inventata dalle famiglie povere, perché le donne molti anni fa andavano per i mercati a farsi regalare dai salumieri, dai macellai, i rimasugli. Univano a tutto questo la proteina, l'uovo, e facevano un piatto unico". Lo ha detto lo chef Filippo La Mantia dopo che l' Unesco ha nominato la cucina italiana patrimonio mondiale dell'umanità. Questo riconoscimento "va alla categoria del cibo tradizionale, stiamo parlando di materia prima, di stagionalità, di colture, di kilometro zero, di filiera – prosegue – I contadini, con la loro semplicità e visione ci hanno sempre insegnato come e cosa mangiare", è un attestato che "parla di tradizioni, di tavole imbandite, di famiglia, di contadini – spiega lo chef".