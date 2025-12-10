Cucina italiana patrimonio Unesco la gioia degli addetti ai lavori Lo chef Bottura | Unica al mondo l’ho sempre sostenuto

La cucina italiana riconosciuta come patrimonio UNESCO rappresenta un importante riconoscimento internazionale, celebrato dagli esperti del settore. Lo chef Bottura sottolinea l’unicità della tradizione culinaria italiana, considerandola un patrimonio di cultura, sentimento e identità che unisce il Paese attraverso gesti, profumi e sapori autentici.

“Ora è ufficiale: la cucina Italiana è Patrimonio dell’Unesco. L’ho sempre sostenuto: la cucina italiana è unica al mondo nel suo genere, infatti non è solo un insieme di piatti o ricette, ma è un rito d’amore, un linguaggio fatto di gesti, di profumi e sapori che tengono unito un Paese intero”. Lo fa sapere lo chef Massimo Bottura a seguito del riconoscimento di Patrimonio mondiale dell’umanità per la cucina italiana, annunciato dall’assemblea Unesco in corso a Nuova Delhi. “Attorno a una tavola apparecchiata l’Italia si riconosce: lì si condividono sogni, si litiga si fa pace, si tramandano memorie. 🔗 Leggi su Lapresse.it