Cucina italiana patrimonio Unesco Klugmann | Identità che muta e non si sfalda

La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio Unesco, rappresenta un simbolo di identità e tradizione. Klugmann sottolinea come questa cultura gastronomica sia in costante trasformazione, adattandosi alle nuove abitudini quotidiane senza perdere la propria essenza. Un patrimonio immateriale che si evolve, mantenendo vivo il suo valore nel tempo.

"La cucina italiana è un bene immateriale ma in continua evoluzione, oggi è influenzata anche dalle abitudini della nostra vita che cambiano. La si vuole chiusa e cristallizzata qualche volta, ma questo vuol dire disconoscere un'identità profonda, forte, talmente forte da poter mutare nel tempo senza sfaldarsi". Così Antonia Klugmann, chef stellata triestina ed ex giudice di Masterchef, a LaPresse in occasione del riconoscimento Unesco alla cucina italiana. Il ristorante stellato al Collio "L'Argine a Vencò" che Klugmann gestisce, recentemente si era allagato a causa del maltempo in Friuli. E' stata la stessa cuoca a mostrare i danni del locale sul suo profilo social.