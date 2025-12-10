Cucina italiana patrimonio Unesco Klugmann | Identità che muta e non si sfalda
La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio Unesco, rappresenta un simbolo di identità e tradizione. Klugmann sottolinea come questa cultura gastronomica sia in costante trasformazione, adattandosi alle nuove abitudini quotidiane senza perdere la propria essenza. Un patrimonio immateriale che si evolve, mantenendo vivo il suo valore nel tempo.
“La cucina italiana è un bene immateriale ma in continua evoluzione, oggi è influenzata anche dalle abitudini della nostra vita che cambiano. La si vuole chiusa e cristallizzata qualche volta, ma questo vuol dire disconoscere un’identità profonda, forte, talmente forte da poter mutare nel tempo senza sfaldarsi”. Così Antonia Klugmann, chef stellata triestina ed ex giudice di Masterchef, a LaPresse in occasione del riconoscimento Unesco alla cucina italiana. Il ristorante stellato al Collio “L’Argine a Vencò” che Klugmann gestisce, recentemente si era allagato a causa del maltempo in Friuli. E’ stata la stessa cuoca a mostrare i danni del locale sul suo profilo social. 🔗 Leggi su Lapresse.it
È morto a 100 anni Sergio Flamigni - Zazoom Social News
Droga in Campania 19 arresti tra Salerno Napoli e Avellino per traffico cocaina - Zazoom Social News
Unesco: Carloni (Lega): "Cucina italiana patrimonio culturale immateriale dell’umanità ci riempie d’orgoglio" - “Oggi l’Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Lo riporta affaritaliani.it
Federalimentare: Cucina italiana prima al mondo Patrimonio Unesco, premiate qualità e cultura nostre produzioni - “Federalimentare accoglie con orgoglio e soddisfazione la proclamazione della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell'Unesco”. Riporta affaritaliani.it
Le parole dello chef Antonino Cannavacciuolo alla notizia della Cucina Italiana Patrimonio Immateriale dell'Unesco Vai su Facebook
Telefonata tra #Mattarella e @FrancescoLollo1 , la #Cucina #italiana è patrimonio @UNESCO @SocialMasaf Vai su X
Difesa europea sotto pressione: i numeri che smentiscono l’autonomia del Vecchio continente laverita.info
Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi tpi.it
Furto in un negozio di ottica: presunto responsabile incastrato dalle telecamere tpi.it
Robertson dopo le polemiche: «Bisogna attenersi alla decisione di campo. E sul rigore dico questo» internews24.com
"Ingiusto competere contro uomini". Aryna Sabalenka smaschera l'ipocrisia sugli atleti trans ilgiornale.it
Francesca Fialdini: «Con Fognini ci siamo chiariti, ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole. ... vanityfair.it