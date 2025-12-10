Cucina italiana patrimonio Unesco Giuli | È campione del mondo – Il video
La cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO, celebrando la sua ricchezza culturale e tradizione. Giuli commenta con entusiasmo questa vittoria, definendo la cucina italiana
"La cucina italiana è campione del mondo. Hanno riconosciuto, doverosamente, la cucina italiana come un patrimonio immateriale dell'umanità. Sia nella sua veste caratteristica, che anche come grande fenomeno che rappresenta la nostra identità culturale. Migliaia di anni di saperi, di competenze, di amori, di liturgie intorno a una tavola che caratterizzano il nostro popolo" così il Ministro Giuli, a margine dell'inaugurazione dell'installazione luminosa al Colosseo per celebrare la cucina italiana patrimonio dell'Unesco.
Colosseo illuminato col tricolore per riconoscimento Cucina Italiana come Patrimonio Unesco - A Roma si celebra il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco.
Unesco: Carloni (Lega): "Cucina italiana patrimonio culturale immateriale dell'umanità ci riempie d'orgoglio" - "Oggi l'Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità.
Una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie, un mosaico di tante diversità da cui nasce e si sprigiona la forza del made in Italy a tavola: la cucina italiana entra ufficialmente nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità.
Telefonata tra #Mattarella e @FrancescoLollo1 , la #Cucina #italiana è patrimonio @UNESCO @SocialMasaf Vai su X
