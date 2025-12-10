Cucina italiana patrimonio Unesco Giuli | È campione del mondo – Il video

La cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO, celebrando la sua ricchezza culturale e tradizione. Giuli commenta con entusiasmo questa vittoria, definendo la cucina italiana

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "La cucina italiana è campione del mondo. Hanno riconosciuto, doverosamente, la cucina italiana come un patrimonio immateriale dell'umanità. Sia nella sua veste caratteristica, che anche come grande fenomeno che rappresenta la nostra identità culturale. Migliaia di anni di saperi, di competenze, di amori, di liturgie intorno a una tavola che caratterizzano il nostro popolo" così il Ministro Giuli, a margine dell'inaugurazione dell'installazione luminosa al Colosseo per celebrare la cucina italiana patrimonio dell'Unesco.