Cucina italiana Patrimonio Unesco Gemmato ‘modello che promuove salute e longevità’
La cucina italiana, riconosciuta come Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, rappresenta un patrimonio culturale e gastronomico di inestimabile valore. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l'importanza di un modello alimentare che promuove salute e longevità, evidenziando l'eccellenza delle tradizioni culinarie italiane nel mondo.
"Il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio dell'umanità è una notizia che ci rende orgogliosi e conferma l'unicità del nostro modello alimentare. Per noi italiani la tavola non è solo gusto, convivialità e tradizione: è anche salute, prevenzione, attenzione al benessere e alla qualità di vita. La dieta italiana, equilibrata e sostenibile, incarna
La cucina italiana diventa Patrimonio Unesco - La candidatura della cucina italiana come patrimonio Unesco è stata approvata dal Comitato intergovernativo riunitosi a Nuova Delhi. Si legge su fortuneita.com
La cucina italiana è nella storia: prima in assoluto a essere patrimonio Unesco - La cucina italiana è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità, la prima in assoluto a ... Segnala panorama.it
#Cucina #Italiana Patrimonio @UNESCO, Rocchi ( @CREARicerca): risultato straordinario che premia modello italiano Vai su X
È UFFICIALE: la Cucina italiana ora è patrimonio Unesco, una grande vittoria del nostro Paese. È la prima cucina al mondo ad aver ottenuto questo riconoscimento che premia una storia di eccellenza nella quale il Piemonte è protagonista con i suoi piatti - facebook.com Vai su Facebook
