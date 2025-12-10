Cucina italiana patrimonio Unesco Esposito | Riconoscimento a chi cucinava in tempi difficili

L'inserimento della cucina italiana nel patrimonio UNESCO rappresenta un riconoscimento importante, celebrando la tradizione culinaria che ha resistito nel tempo. Esposito sottolinea come questo premio renda omaggio alle generazioni che, affrontando periodi difficili, hanno preservato e tramandato un patrimonio di semplicità e autenticità. Un tributo alla resilienza e alla cultura gastronomica italiana.

“Con questo riconoscimento vengono premiate tutte le passate generazioni che hanno fatto cucina anche nei momenti difficili della storia del nostro Paese, quando si è fatto cucina con poco, quando si è fatto cucina con una matrice di semplicità, di povertà, addirittura. Oggi abbiamo più libertà di espressione, più prodotti, più strumenti, più tecnologia, e non dobbiamo fare altro che sublimare quella quella matrice”. Lo afferma lo chef Gennaro Esposito a LaPresse, in occasione dell’iscrizione della Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. “È un bellissimo attestato che rende merito ulteriormente al momento di entusiasmo che vive la cucina italiana, in Italia e nel mondo in questo momento, è quella che ottiene più gradimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cucina italiana patrimonio Unesco, Esposito: “Riconoscimento a chi cucinava in tempi difficili”

La Cucina Italiana diventa ufficialmente patrimonio dell'Umanità Unesco: è la prima ad essere riconosciuta nella sua interezza Vai su X

Il grande giorno è finalmente arrivato! L’Unesco ha appena proclamato la Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità Un momento storico, un orgoglio per tutto il Paese e un tributo alla tradizione culinaria più amata nel mondo. Per celebrare questo traguar - facebook.com Vai su Facebook

La cucina italiana Patrimonio Unesco, Meloni “Siamo i primi al mondo” - ROMA (ITALPRESS) – La cucina italiana è stata proclamata oggi Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO dal Comitato Intergovernativo, ... Si legge su iltempo.it