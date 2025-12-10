Cucina italiana Patrimonio UNESCO | ecco dove gustarla nel mondo

La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dall’UNESCO, rappresenta molto più di un insieme di ricette: è un linguaggio universale che esprime identità, stagioni e creatività, unendo culture e tradizioni in tutto il mondo.

La cucina italiana è ufficialmente patrimonio culturale immateriale dell’umanità per l’UNESCO. Un riconoscimento che non certifica solo una tradizione, ma un linguaggio universale fatto di gesti, stagioni, memoria e creatività. La cucina italiana non è un museo: è un organismo vivo che si muove, si trasforma, viaggia. E quando attraversa l’oceano diventa diplomazia del gusto, soft power, racconto identitario. I ristoranti italiani nel mondo sono oggi ambasciate emotive dove l’Italia continua a parlare attraverso una forchetta. New York City, tra leggende, celebrity e nuove avanguardie New York è il grande teatro globale della cucina italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it