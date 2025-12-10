Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità vale 70 miliardi all’anno

La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO, rappresenta un valore culturale e economico di circa 70 miliardi di euro all'anno. Questa prestigiosa dichiarazione, approvata dal Comitato intergovernativo a New Delhi, sottolinea l'importanza del patrimonio gastronomico italiano a livello globale.

Il Comitato intergovernativo dell’ Unesco riunito a New Delhi, in India, ha ufficialmente deliberato che la cucina italiana potrà entrare a far parte dei patrimoni immateriali dell’umanità. Per il nostro Paese l’export agroalimentare vale 70 miliardi di euro ogni anno, oltre a essere uno dei prodotti più riconoscibili in tutto il mondo. L’Italia, con questo risultato, arriva a detenere il record mondiale di riconoscimento dell’Unesco nel settore agroalimentare. Soddisfatto il Governo. La Cucina italiana è patrimonio Unesco. Il riconoscimento dell’ Unesco per la cucina italiana arriva al termine di una lunga campagna, sostenuta dal Governo e da varie associazioni, per rendere l’insieme dei piatti e delle tradizioni culinarie del nostro Paese patrimonio immateriale dell’umanità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it