Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità vale 70 miliardi all’anno
La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO, rappresenta un valore culturale e economico di circa 70 miliardi di euro all'anno. Questa prestigiosa dichiarazione, approvata dal Comitato intergovernativo a New Delhi, sottolinea l'importanza del patrimonio gastronomico italiano a livello globale.
Il Comitato intergovernativo dell’ Unesco riunito a New Delhi, in India, ha ufficialmente deliberato che la cucina italiana potrà entrare a far parte dei patrimoni immateriali dell’umanità. Per il nostro Paese l’export agroalimentare vale 70 miliardi di euro ogni anno, oltre a essere uno dei prodotti più riconoscibili in tutto il mondo. L’Italia, con questo risultato, arriva a detenere il record mondiale di riconoscimento dell’Unesco nel settore agroalimentare. Soddisfatto il Governo. La Cucina italiana è patrimonio Unesco. Il riconoscimento dell’ Unesco per la cucina italiana arriva al termine di una lunga campagna, sostenuta dal Governo e da varie associazioni, per rendere l’insieme dei piatti e delle tradizioni culinarie del nostro Paese patrimonio immateriale dell’umanità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
La cucina italiana entra ufficialmente nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Il Comitato intergovernativo dell’organizzazione, riunito a Nuova Delhi, ha approvato l’iscrizione della candidatura della ‘Cucina italiana fra sost - facebook.com Vai su Facebook
La Cucina Italiana diventa ufficialmente patrimonio dell'Umanità Unesco: è la prima ad essere riconosciuta nella sua interezza Vai su X
La cucina italiana Patrimonio Unesco, Meloni “Siamo i primi al mondo” - ROMA (ITALPRESS) – La cucina italiana è stata proclamata oggi Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO dal Comitato Intergovernativo, ... Secondo iltempo.it
