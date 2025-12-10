Cucina italiana patrimonio Unesco da Bottura a Beck | la reazione degli chef
L'inclusione della cucina italiana tra i patrimoni immateriali dell'umanità UNESCO ha suscitato reazioni tra chef di fama internazionale. Da Massimo Bottura a Heinz Beck, passando per Cristina Bowerman e Alessandro Circiello, il riconoscimento celebra la ricchezza culturale e gastronomica del nostro Paese, stimolando riflessioni e commenti sulle sue radici e sul ruolo globale della cucina italiana.
(Adnkronos) – Da Massimo Bottura a Heinz Beck, da Cristina Bowerman ad Alessandro Circiello gli chef commentano la scelta dell'Unesco di riconoscere la cucina italiana patrimonio immateriale dell'Umanità. La decisione segna una svolta nella storia dei riconoscimenti gastronomici dell'Unesco: è la prima volta che viene premiata una tradizione culinaria nella sua globalità, superando l'approccio adottato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
