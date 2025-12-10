Cucina italiana patrimonio Unesco Clerici e Bottura la celebrano in tv

La cucina italiana entra nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, un riconoscimento che celebra la sua ricchezza e tradizione. Antonella Clerici e Massimo Bottura hanno dedicato una puntata speciale di “È sempre mezzogiorno!” su Rai1 a questa importante conquista, trasformando il momento in un tributo collettivo alla cultura gastronomica del nostro paese.

Un pranzo televisivo carico di emozione ha accompagnato la notizia ufficiale: la cucina italiana entra nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco e Antonella Clerici, con Massimo Bottura, la celebra in una puntata speciale di “È sempre mezzogiorno!” su Rai1, trasformando il mezzogiorno in un rito collettivo. Una giornata storica per la cucina italiana Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Cucina italiana patrimonio Unesco, Clerici e Bottura la celebrano in tv

È morto a 100 anni Sergio Flamigni - Zazoom Social News

Droga in Campania 19 arresti tra Salerno Napoli e Avellino per traffico cocaina - Zazoom Social News

Unesco: Carloni (Lega): "Cucina italiana patrimonio culturale immateriale dell’umanità ci riempie d’orgoglio" - “Oggi l’Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Si legge su affaritaliani.it

Federalimentare: Cucina italiana prima al mondo Patrimonio Unesco, premiate qualità e cultura nostre produzioni - “Federalimentare accoglie con orgoglio e soddisfazione la proclamazione della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell'Unesco”. Scrive affaritaliani.it

Le parole dello chef Antonino Cannavacciuolo alla notizia della Cucina Italiana Patrimonio Immateriale dell'Unesco Vai su Facebook

Telefonata tra #Mattarella e @FrancescoLollo1 , la #Cucina #italiana è patrimonio @UNESCO @SocialMasaf Vai su X