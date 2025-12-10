Cucina italiana patrimonio Unesco Clerici e Bottura la celebrano in tv
La cucina italiana entra nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, un riconoscimento che celebra la sua ricchezza e tradizione. Antonella Clerici e Massimo Bottura hanno dedicato una puntata speciale di “È sempre mezzogiorno!” su Rai1 a questa importante conquista, trasformando il momento in un tributo collettivo alla cultura gastronomica del nostro paese.
Un pranzo televisivo carico di emozione ha accompagnato la notizia ufficiale: la cucina italiana entra nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco e Antonella Clerici, con Massimo Bottura, la celebra in una puntata speciale di “È sempre mezzogiorno!” su Rai1, trasformando il mezzogiorno in un rito collettivo. Una giornata storica per la cucina italiana Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
È morto a 100 anni Sergio Flamigni - Zazoom Social News
Droga in Campania 19 arresti tra Salerno Napoli e Avellino per traffico cocaina - Zazoom Social News
Unesco: Carloni (Lega): "Cucina italiana patrimonio culturale immateriale dell’umanità ci riempie d’orgoglio" - “Oggi l’Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Si legge su affaritaliani.it
Federalimentare: Cucina italiana prima al mondo Patrimonio Unesco, premiate qualità e cultura nostre produzioni - “Federalimentare accoglie con orgoglio e soddisfazione la proclamazione della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell'Unesco”. Scrive affaritaliani.it
Le parole dello chef Antonino Cannavacciuolo alla notizia della Cucina Italiana Patrimonio Immateriale dell'Unesco Vai su Facebook
Telefonata tra #Mattarella e @FrancescoLollo1 , la #Cucina #italiana è patrimonio @UNESCO @SocialMasaf Vai su X
Youth League, Juve Primavera eliminata: il Pafos rimonta e spegne le speranze dei sedicesimi calcionews24.com
Andrea Gnassi, Pd: "Orgogliosi della cucina italiana patrimonio Unesco, ma ora servono politiche serie" calcionews24.com
Delitto Garlasco verso la svolta: "Sempio non poteva essere a Vigevano la mattina dell'omicidio dall'analisi ... ilgiornaleditalia.it
Infortunio Calhanoglu e Acerbi, Chivu col fiato sospeso. Ecco cosa filtra dalla Pinetina ilgiornaleditalia.it
Raid in Cisgiordania, oltre 100 arresti. Sul fronte diplomatico c'è tensione tra Israele e Ucraina gazzettadelsud.it
Sì al divieto di social under 16, dice la voce dei presidi Giannelli ilfoglio.it