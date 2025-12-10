Cucina italiana patrimonio Unesco chef Niko Romito | Risultato straordinario

La cucina italiana, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO, rappresenta un importante riconoscimento del suo valore culturale globale. Niko Romito, chef abruzzese e tre stelle Michelin, esprime soddisfazione per questo risultato, evidenziando l'importanza di preservare e valorizzare questa ricchezza gastronomica che caratterizza l’Italia nel mondo.

L a cucina italiana riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco “è un risultato straordinario, che ne sottolinea il valore culturale nel mondo”: a dirlo all’ANSA è Niko Romito, chef abruzzese tre stelle Michelin. “Per me rappresenta soprattutto una responsabilità: questo riconoscimento ci ricorda che la nostra cucina non è solo un insieme di ricette, ma un patrimonio vivo fatto di territori, gesti, tecniche e identità. Come cuoco significa dare ancora più forza alla ricerca, alla sostenibilità, alla purezza del gusto. È un invito a custodire e allo stesso tempo a innovare con consapevolezza”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

