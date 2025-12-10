Cucina italiana patrimonio Unesco chef Esposito | Riconoscimento a chi cucinava in tempi difficili
L'inclusione della cucina italiana nella lista del Patrimonio UNESCO rappresenta un importante riconoscimento della sua ricca tradizione. Chef Esposito sottolinea come questo traguardo celebri il lavoro delle generazioni passate, che hanno saputo creare piatti autentici anche nei momenti più difficili, preservando la semplicità e la memoria culturale della nostra cucina.
“Con questo riconoscimento vengono premiate tutte le passate generazioni che hanno fatto cucina anche nei momenti difficili della storia del nostro Paese, quando si è fatto cucina con poco, quando si è fatto cucina con una matrice di semplicità, di povertà, addirittura. Oggi abbiamo più libertà di espressione, più prodotti, più strumenti, più tecnologia, e non dobbiamo fare altro che sublimare quella quella matrice”. Lo afferma lo chef Gennaro Esposito a LaPresse, in occasione dell’iscrizione della Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. “È un bellissimo attestato che rende merito ulteriormente al momento di entusiasmo che vive la cucina italiana, in Italia e nel mondo in questo momento, è quella che ottiene più gradimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
