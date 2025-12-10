Cucina italiana patrimonio Unesco Cellie | Premio ispirato ai territori

La cucina italiana, riconosciuta patrimonio UNESCO, si arricchisce di un nuovo premio ispirato ai territori. Cellie sottolinea come questo riconoscimento possa valorizzare l’intera filiera agroindustriale, riflettendo l’importanza delle diverse regioni nel mantenere viva e autentica la tradizione culinaria del nostro Paese.

"Il riconoscimento avrà un impatto sicuramente positivo su tutta la filiera agroindustriale italiana in quanto, soprattutto negli ultimi anni, la cucina italiana è stata ispirata da sempre più territori del nostro paese. E’ un premio alla biodiversità e contemporaneità di una cucina che oltre ai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

