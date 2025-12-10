Cucina italiana patrimonio immateriale dell' Unesco
La cucina italiana, simbolo di tradizione e convivialità, ha raggiunto un importante riconoscimento internazionale. Dopo mesi di attesa, è ufficiale: è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco, celebrando così il suo ruolo fondamentale nella cultura e nella storia del nostro paese.
Dopo mesi di aspettative e speranza, è arrivata la notizia tanto attesa: la cucina italiana entra nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco. Si tratta di una decisione considerata storica: per la prima volta l'Unesco riconosce non una singola tecnica o pratica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
La cucina italiana è ufficialmente Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità! 🇮🇹 - facebook.com Vai su Facebook
Secondo la decisione @UNESCO, la cucina italiana è una "miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie" e "un modo per prendersi cura di sé stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici". Di Donatella Gori #GR1 Vai su X
“È un’arte di vivere”: la cucina italiana riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco - Una vittoria culturale per l'Italia: la prima tradizione gastronomica al mondo riconosciuta nella sua interezza dall'Unesco ... ilfattoquotidiano.it scrive
