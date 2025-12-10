Cucina italiana patrimonio dell’Unesco | il comitato ha detto sì

La cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, con l'approvazione del Comitato di Nuova Delhi. Questo riconoscimento celebra la ricchezza culturale, le tradizioni e i sapori unici che caratterizzano la gastronomia italiana nel mondo.

La Cucina Italiana è ufficialmente Patrimonio dell'Unesco: è arrivato il sì dal Comitato di Nuova Delhi. Trionfa Meloni: "Un onore, un primato che ci inorgoglisce". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

