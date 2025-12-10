Cucina italiana patrimonio dell’umanità Unesco è la prima al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza
La cucina italiana, rinomata per la sua ricchezza e tradizione, ha raggiunto un importante traguardo globale. Riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, rappresenta un esempio unico di identità culturale, storia e arte culinaria. Questo riconoscimento celebra l’eccellenza e la profondità di una tradizione gastronomica che ha conquistato il mondo intero.
DELHI – La Cucina italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. È la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. A deliberarlo, all’unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell’Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India. Secondo la decisione, la cucina italiana è una “miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, “un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
La cucina italiana è ufficialmente Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità! - facebook.com Vai su Facebook
Secondo la decisione @UNESCO, la cucina italiana è una "miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie" e "un modo per prendersi cura di sé stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici". Di Donatella Gori #GR1 Vai su X
Unesco: la cucina italiana è patrimonio immateriale. Ed è la prima al mondo - La soddisfazione diventa più grande, però, quando a riconoscerlo è direttamente l’ Unesco, la più importante isti ... Da deejay.it
Amici Serale, rivoluzione tra i giudici: i nuovi nomi anticipazionitv.it
L’auto sospetta, l’inseguimento a folle velocità, violenti speronamenti all’auto dei vigili: tre feriti ilrestodelcarlino.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Semestre filtro a Medicina, oggi il secondo appello: le impressioni degli studenti lanazione.it
Ferdinand, il commento social dell’ex difensore dopo il rigore assegnato al Liverpool internews24.com
Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales si amano in segreto, l’indiscrezione dilei.it