Cucina italiana patrimonio dell’umanità Unesco è la prima al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza

La cucina italiana, rinomata per la sua ricchezza e tradizione, ha raggiunto un importante traguardo globale. Riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, rappresenta un esempio unico di identità culturale, storia e arte culinaria. Questo riconoscimento celebra l’eccellenza e la profondità di una tradizione gastronomica che ha conquistato il mondo intero.

DELHI – La Cucina italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. È la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. A deliberarlo, all’unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell’Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India. Secondo la decisione, la cucina italiana è una “miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, “un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cucina italiana patrimonio dell’umanità Unesco, è la prima al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza

