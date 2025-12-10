Cucina italiana patrimonio dell’umanità | l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese

La cucina italiana, simbolo di tradizione e cultura, è stata riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Questo prestigioso riconoscimento celebra l’eccellenza del mosaico gastronomico del Paese, testimonianza di un patrimonio culinario ricco e diversificato che rappresenta un elemento fondamentale dell’identità italiana.

La cucina italiana entra ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco. Alle 10.44 ora italiana, da New Delhi, il Comitato intergovernativo ha dato il via libera alla candidatura, consacrando non un singolo piatto o una ricetta codificata, ma un intero modo di vivere il cibo: la tavola come luogo di relazione, le pratiche quotidiane, i saperi tramandati, l’identità che passa dal cucinare insieme e dal riconoscersi nei gesti della tradizione. È un passaggio storico. Finora l’Unesco aveva premiato specialità e pratiche gastronomiche specifiche – dal pasto gastronomico francese al washoku giapponese, dal kimchi coreano al borscht ucraino – ma mai l’intera cucina di un Paese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese

