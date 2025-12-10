Cucina italiana patrimonio dell’umanità | l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese

Laprimapagina.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cucina italiana, simbolo di tradizione e cultura, è stata riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Questo prestigioso riconoscimento celebra l’eccellenza del mosaico gastronomico del Paese, testimonianza di un patrimonio culinario ricco e diversificato che rappresenta un elemento fondamentale dell’identità italiana.

La cucina italiana entra ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale dellumanità dell’Unesco. Alle 10.44 ora italiana, da New Delhi, il Comitato intergovernativo ha dato il via libera alla candidatura, consacrando non un singolo piatto o una ricetta codificata, ma un intero modo di vivere il cibo: la tavola come luogo di relazione, le pratiche quotidiane, i saperi tramandati, l’identità che passa dal cucinare insieme e dal riconoscersi nei gesti della tradizione. È un passaggio storico. Finora l’Unesco aveva premiato specialità e pratiche gastronomiche specifiche – dal pasto gastronomico francese al washoku giapponese, dal kimchi coreano al borscht ucraino – ma mai l’intera cucina di un Paese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

cucina italiana patrimonio dell8217umanit224 l8217unesco riconosce l8217intero mosaico gastronomico del paese

© Laprimapagina.it - Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese

cucina italiana patrimonio dell8217umanit224“È un’arte di vivere”: la cucina italiana riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco - Una vittoria culturale per l'Italia: la prima tradizione gastronomica al mondo riconosciuta nella sua interezza dall'Unesco ... Come scrive ilfattoquotidiano.it