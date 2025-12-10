Cucina italiana patrimonio dell’umanità | l’Unesco incorona l’eccellenza tricolore

La cucina italiana, simbolo di tradizione, gusto e convivialità, è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Questo prestigioso riconoscimento celebra l'eccellenza e l'unicità di una delle tradizioni gastronomiche più apprezzate al mondo, confermando il ruolo centrale della cucina tricolore nel patrimonio culturale globale.

La cucina italiana entra ufficialmente nei patrimoni culturali immateriali dell'umanità, diventando la prima tradizione gastronomica al mondo riconosciuta nella sua interezza. La decisione è arrivata all'unanimità dal Comitato intergovernativo dell'Unesco riunito a New Delhi, dove la notizia è stata accolta da un lungo applauso. Nel dossier approvato, l'Unesco descrive la cucina italiana come "una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie ", nonché " un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali ". Secondo la valutazione, cucinare all'italiana " favorisce l'inclusione sociale, promuovendo il benessere e l'apprendimento intergenerazionale ", consolidando i legami familiari e il senso di appartenenza.