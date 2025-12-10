Cucina italiana patrimonio dell’umanità | l’Unesco incorona l’eccellenza tricolore
La cucina italiana, simbolo di tradizione, gusto e convivialità, è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Questo prestigioso riconoscimento celebra l'eccellenza e l'unicità di una delle tradizioni gastronomiche più apprezzate al mondo, confermando il ruolo centrale della cucina tricolore nel patrimonio culturale globale.
La cucina italiana entra ufficialmente nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità, diventando la prima tradizione gastronomica al mondo riconosciuta nella sua interezza. La decisione è arrivata all’unanimità dal Comitato intergovernativo dell’Unesco riunito a New Delhi, dove la notizia è stata accolta da un lungo applauso. Nel dossier approvato, l’Unesco descrive la cucina italiana come “una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie ”, nonché “ un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali ”. Secondo la valutazione, cucinare all’italiana “ favorisce l’inclusione sociale, promuovendo il benessere e l’apprendimento intergenerazionale ”, consolidando i legami familiari e il senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Cucina italiana, primo sì. Patrimonio immateriale dell’Umanità: il dossier è promosso anche grazie ad Artusi
Fondo promozione cucina italiana all’estero: stanziati 950 mila euro per il Made in Italy
Cucina Italiana patrimonio Unesco, in campo anche Al Bano e Mogol
? Mancano poche ore al verdetto che dovrebbe decretare la #cucinaitaliana Patrimonio immateriale dell'Unesco. Ci colleghiamo con l'India, dove c'è #MaddalenaFossati, direttrice de "La cucina italiana" e presidente del Comitato Promotore per la candidatu Vai su X
Perché la cucina italiana è stata candidata a patrimonio Unesco? https://lacucinaitaliana.visitlink.me/L6Zwen #LCIDal1929 - facebook.com Vai su Facebook
Unesco: la cucina italiana è patrimonio dell'umanità - l Comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito a Nuova Delhi, ha iscritto la cucina italiana tra i beni non tangibili patrimonio dell'umanità. Lo riporta italiaoggi.it
La Cucina Italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità cibosia.it
Ascolti tv: "L'altro professore" vince la serata, "Le Iene" conquistano il podio iltempo.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
Meteo Campania, Anticiclone senza tregua: sole e caldo ancora a lungo 2anews.it
Lotto, in Campania vincite per 55mila euro anteprima24.it
Samsunspor-AEK Atene (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com