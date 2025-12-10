Cucina italiana patrimonio dell’Umanità l’orgoglio di Meloni | Un primato mondiale abbiamo creduto in questa sfida e abbiamo vinto video

L’Unesco ha ufficialmente riconosciuto la cucina italiana come Patrimonio dell’Umanità, un riconoscimento di grande valore che celebra la ricchezza e la tradizione di un patrimonio culturale unico al mondo. La notizia rappresenta un motivo di orgoglio nazionale e testimonia l’importanza di preservare e valorizzare le eccellenze italiane nel campo gastronomico.

“Buongiorno a tutti! Voglio condividere con voi una notizia che ci riempie d’orgoglio. Oggi l’Unesco ha riconosciuto la Cucina italiana Patrimonio dell’Umanità. Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza”. È l’incipit del videomessaggio della premier Giorgia Meloni diffuso in occasione dell’iscrizione della C ucina Italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Cucina italiana patrimonio dell’Umanità, l’orgoglio di Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cucina italiana patrimonio dell’Umanità, l’orgoglio di Meloni: “Un primato mondiale, abbiamo creduto in questa sfida e abbiamo vinto” (video)

La cucina italiana patrimonio dell'umanità Unesco! La prima nel mondo a essere riconosciuta nella sua interezza. Un premio alla nostra filiera agroalimentare che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Dobbiamo essere custodi e promotori di questa eccelle Vai su X

La Cucina italiana è patrimonio culturale immateriale dell'umanità. A deliberarlo, all'unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India. Quella italiana è la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua int - facebook.com Vai su Facebook

La cucina italiana è Patrimonio dell'Umanità UNESCO: primo riconoscimento globale per una cucina nazionale - Così l'UNESCO ha sancito l'ingresso della cucina italiana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, un riconoscimento storico che la rende la prima cucina al mondo a e ... ilvescovado.it scrive