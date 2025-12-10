Cucina italiana patrimonio dell’umanità la spinta per la Toscana | Avanti con la promozione dei territori
La cucina italiana, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, celebra un importante traguardo che valorizza le tradizioni gastronomiche del paese. La Toscana, tra le regioni protagoniste, rafforza il suo impegno nella promozione dei territori e delle eccellenze culinarie, contribuendo a preservare e diffondere un patrimonio culturale di inestimabile valore.
La cucina italiana entra ufficialmente nella storia. L’Unesco ha iscritto la nostra tradizione gastronomica nella lista del Patrimonio culturale immateriale. Un traguardo storico che va ben oltre la semplice etichetta. È la consacrazione di secoli di saperi, gesti e relazioni che definiscono l’anima di un Paese. A commentare la notizia è Leonardo Marras, assessore regionale all’economia e al turismo. “È un riconoscimento che supera l’atto formale”, ha sottolineato. La cucina viene celebrata come linguaggio universale. Alla base ci sono la qualità delle materie prime, il rispetto delle stagioni e quella sapienza artigiana tramandata di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
