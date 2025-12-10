Cucina italiana nel Patrimonio Unesco
La cucina italiana entra a far parte del Patrimonio Immateriale dell'umanità dell'UNESCO, riconosciuta come la prima al mondo nella sua interezza. Questo prestigioso riconoscimento celebra la ricchezza e la tradizione culinaria che rappresentano un patrimonio culturale unico, simbolo di identità e di eccellenza a livello globale.
11.00 La Cucina italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell'umanità. E' la prima cucina al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza. Lo ha deliberato, all'unanimità, il Comitato intergovernativo dell'Unesco, organizzazione Onu, riunito a New Delhi,India. La cucina italiana è una "miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie, un modo per prendersi cura di sé stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali" La cucina italiana tra i 60 dossier in valutazione provenienti da 56 Paesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
