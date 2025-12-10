Cucina italiana è patrimonio Unesco un trionfo per l' agroalimentare
La cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO. La decisione è stata annunciata oggi, 10 dicembre, a Nuova Delhi, durante una riunione del comitato. Questo riconoscimento celebra la ricchezza e l'importanza della tradizione gastronomica italiana a livello globale.
Riunito oggi, 10 dicembre, a Nuova Delhi, il comitato Unesco ha inserito la cucina italiana nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Un traguardo atteso, celebrato e accolto anche a Verona con particolare orgoglio.Il percorso verso il riconoscimento Unesco ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it
La cucina italiana è nella storia: prima in assoluto a essere patrimonio Unesco - La cucina italiana è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità, la prima in assoluto a ... Lo riporta panorama.it
Oltre a quella italiana, esistono altre cucine considerate patrimonio dell’umanità? - La cucina italiana è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco, ma non è l'unica tradizione culinaria a far parte della lista. focusjunior.it scrive
Le parole dello chef Antonino Cannavacciuolo alla notizia della Cucina Italiana Patrimonio Immateriale dell'Unesco Vai su Facebook
Telefonata tra #Mattarella e @FrancescoLollo1 , la #Cucina #italiana è patrimonio @UNESCO @SocialMasaf Vai su X
