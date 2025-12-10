Cucina Italiana è Patrimonio immateriale Unesco | cosa significa

La cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dall'UNESCO durante la sessione a Nuova Delhi. Questo importante riconoscimento celebra la ricchezza e la tradizione di un patrimonio che rappresenta un simbolo di identità culturale e di eccellenza gastronomica a livello mondiale.

Dalla sessione dell' Unesco a Nuova Delhi arriva una svolta attesa da mesi: la cucina italiana è stata riconosciuta Patrimonio culturale immateriale. Il comitato intergovernativo ha approvato l'iscrizione della candidatura dedicata al legame tra sostenibilità, biodiversità e tradizioni alimentari italiane. Un riconoscimento che per il governo rappresenta un passaggio simbolico importante, accolto con soddisfazione dalla delegazione guidata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. «È un primato che ci rende orgogliosi» ha detto Giorgia Meloni in un messaggio. Tajani ha parlato di «gioco di squadra» e di un settore che è anche crescita economica: l' export agroalimentare nel 2024 ha toccato i 68 miliardi di euro.