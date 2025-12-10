Cucina Italiana è Patrimonio immateriale Unesco | cosa significa
La cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dall'UNESCO durante la sessione a Nuova Delhi. Questo importante riconoscimento celebra la ricchezza e la tradizione di un patrimonio che rappresenta un simbolo di identità culturale e di eccellenza gastronomica a livello mondiale.
Dalla sessione dell’ Unesco a Nuova Delhi arriva una svolta attesa da mesi: la cucina italiana è stata riconosciuta Patrimonio culturale immateriale. Il comitato intergovernativo ha approvato l’iscrizione della candidatura dedicata al legame tra sostenibilità, biodiversità e tradizioni alimentari italiane. Un riconoscimento che per il governo rappresenta un passaggio simbolico importante, accolto con soddisfazione dalla delegazione guidata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. «È un primato che ci rende orgogliosi» ha detto Giorgia Meloni in un messaggio. Tajani ha parlato di «gioco di squadra» e di un settore che è anche crescita economica: l’ export agroalimentare nel 2024 ha toccato i 68 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it
La cucina italiana è ufficialmente Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità! - facebook.com Vai su Facebook
Secondo la decisione @UNESCO, la cucina italiana è una "miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie" e "un modo per prendersi cura di sé stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici". Di Donatella Gori #GR1 Vai su X
“È un’arte di vivere”: la cucina italiana riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco - Una vittoria culturale per l'Italia: la prima tradizione gastronomica al mondo riconosciuta nella sua interezza dall'Unesco ... Scrive ilfattoquotidiano.it
