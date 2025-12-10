Cucina italiana Cna | Orgogliosi per il riconoscimento dell’Unesco e la vittoria del sistema Italia
La cucina italiana riceve il riconoscimento UNESCO, simbolo del suo valore culturale e tradizionale. La CNA esprime orgoglio per questa conquista, sottolineando l'importanza del contributo di tutto il sistema Italia nel raggiungimento di questo prestigioso traguardo. Un riconoscimento che valorizza la ricchezza e l’unicità della nostra gastronomia a livello globale.
ROMA – “Siamo orgogliosi per questa vittoria dell’Italia e orgogliosi per avere partecipato allo sforzo corale del sistema Paese a tutti i livelli. È la dimostrazione che quando si fa squadra si vince”. Così la Cna commenta con soddisfazione il riconoscimento della cucina italiana tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità, prima cucina al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza e a essere iscritta di conseguenza nella Lista rappresentativa dell’agenzia Onu. “La cucina italiana è nel contempo identità e storia, economia e socialità, cultura e tradizione – sottolinea la Cna – è una pratica quotidiana che comprende saperi e sapori, ha contribuito a creare una identità sociale e culturale condivisa nella sua diversità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Cucina Italiana, Meloni: siamo orgogliosi - Sul riconoscimento Unesco alla Cucina Italiana quale patrimonio dell'Umanità, il premier Meloni ha espresso il suo orgoglio: “Siamo i primi al mondo a ottenere questo riconoscimento, che onora quello ... Secondo rainews.it
Premiata la cucina italiana: è patrimonio immateriale dell'Unesco. Meloni: "Primato che ci rende orgogliosi" - Si tratta di una decisione considerata storica: finora erano state riconosciute pratiche gastronomiche singole ... Lo riporta today.it
Le parole dello chef Antonino Cannavacciuolo alla notizia della Cucina Italiana Patrimonio Immateriale dell'Unesco Vai su Facebook
Telefonata tra #Mattarella e @FrancescoLollo1 , la #Cucina #italiana è patrimonio @UNESCO @SocialMasaf Vai su X
