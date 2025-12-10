Cucina italiana Cna | Orgogliosi per il riconoscimento dell’Unesco e la vittoria del sistema Italia

La cucina italiana riceve il riconoscimento UNESCO, simbolo del suo valore culturale e tradizionale. La CNA esprime orgoglio per questa conquista, sottolineando l'importanza del contributo di tutto il sistema Italia nel raggiungimento di questo prestigioso traguardo. Un riconoscimento che valorizza la ricchezza e l’unicità della nostra gastronomia a livello globale.

ROMA – “Siamo orgogliosi per questa vittoria dellItalia e orgogliosi per avere partecipato allo sforzo corale del sistema Paese a tutti i livelli. È la dimostrazione che quando si fa squadra si vince”. Così la Cna commenta con soddisfazione il riconoscimento della cucina italiana tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità, prima cucina al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza e a essere iscritta di conseguenza nella Lista rappresentativa dell’agenzia Onu. “La cucina italiana è nel contempo identità e storia, economia e socialità, cultura e tradizione – sottolinea la Cna – è una pratica quotidiana che comprende saperi e sapori, ha contribuito a creare una identità sociale e culturale condivisa nella sua diversità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

