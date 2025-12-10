Cuccioli abbandonati a Creti Fioccano le richieste di adozione Si cercano gli autori del gesto

A Creti, quattro cuccioli di cane abbandonati sono stati trovati recentemente nella campagna locale. La notizia ha suscitato un forte interesse tra le persone, con numerose richieste di adozione. Si cercano inoltre gli autori di questo gesto e si invita alla solidarietà e alla responsabilità nei confronti degli animali.

C’è già un numero consistente di richieste di adozione per i quattro cuccioli di cane ritrovati nei giorni scorsi nella campagna di Creti, nel territorio comunale di Cortona. La notizia del recupero si è diffusa rapidamente sui social grazie al post del sindaco Luciano Meoni e al canile di Ossaia sono arrivate numerose telefonate e segnalazioni di interesse. Al momento, però, non è possibile procedere con gli affidamenti: prima sarà necessario completare tutto l’iter sanitario previsto dalla normativa vigente, a partire dai controlli veterinari fino alle vaccinazioni e all’inserimento del microchip, passaggi indispensabili per l’identificazione degli animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cuccioli abbandonati a Creti. Fioccano le richieste di adozione. Si cercano gli autori del gesto

Abbandonati sotto il sole in una gabbia: 10 cuccioli di pitbull ora cercano casa

Tre cuccioli abbandonati davanti al canile rifugio di Chieti

Cuccioli abbandonati sotto la pioggia a Sant'Eustachio: l'indignazione della Lega del Cane

La storia dei sei cuccioli abbandonati a Livorno: il racconto e l'appello all'adozione Vai su X

La storia dei sei cuccioli abbandonati a Livorno: il racconto e l'appello all'adozione - facebook.com Vai su Facebook

Quattro cuccioli abbandonati. Visita di Meoni - Quattro cuccioli di cane abbandonati, pochi giorni di vita, lasciati nella campagna come fossero niente. Da msn.com