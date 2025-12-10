CSI Morbegno protagonista nel tennis tavolo | tre podi nella tappa di Villa Romanò
Il CSI Morbegno si distingue nella prima tappa del 36° Campionato regionale CSI Lombardia 2025/2026 di tennis tavolo, disputata a Villa Romanò (CO). La squadra ha conquistato tre podi, confermando il suo ruolo di protagonista nel circuito regionale. Un risultato che testimonia l'impegno e il talento dei partecipanti e che apre con entusiasmo la stagione sportiva.
Protagonista della prima prova del 36° Campionato regionale CSI Lombardia 20252026 di tennis tavolo, disputata nel weekend a Villa Romanò (CO), il G.S. CSI Morbegno conquista importanti piazzamenti. Nonostante la presenza ridotta a soli quattro atleti, i “Diavoli Rossi” tornano a casa con tre. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
