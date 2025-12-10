Crotone addio Coppa Italia | i rossoblù perdono 3-1 a Potenza

10 dic 2025

Il Crotone si congeda dalla Coppa Italia con una sconfitta per 3-1 sul campo del Potenza. La partita ha visto i rossoblù affrontare una gara combattuta, con i padroni di casa che sono riusciti a trovare il gol decisivo nel finale. Ecco i dettagli della sfida e i marcatori.

POTENZA-CROTONE: 3-1 MARCATORI: 37'pt Bruschi (rig), 2'st Maisto, 6'st Murano, 43'st Selleri POTENZA (4-3-3): Alastra 6,5; Novella 6,5, Riggio 6,5, Camigliano sv (11'pt Bura 5,5), Balzano 6,5; Maisto 7, Felippe 6,5 (33'st Ghisolfi sv), De Marco 7 (33'st Siatounis sv); Petrungaro 7 (45'st Mazzeo sv), Selleri 7 (45'st Bachini sv), Bruschi 7. All. De Giorgio 7 CROTONE (4-2-3-1): Sala 5; Cocetta 5,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

