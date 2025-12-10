Cross hospital all’Ospedale dei bambini | i più piccoli saliranno in sella ad una vera motocicletta

Palermotoday.it | 10 dic 2025

Venerdì 12 dicembre, l’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” di Palermo ospiterà un evento speciale organizzato dall’associazione Motorlife. I piccoli pazienti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica: salire in sella a una vera motocicletta da cross, regalando loro una giornata di gioia e divertimento nel contesto ospedaliero.

