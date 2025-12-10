Crollano due palazzine in città | travolte otto famiglie

Due palazzine sono crollate improvvisamente a Fes, in Marocco, causando la perdita di otto famiglie e lasciando la comunità sotto shock. L’incidente ha suscitato immediata preoccupazione e richieste di intervento per garantire la sicurezza e le necessarie verifiche strutturali.

Un crollo improvviso e drammatico ha scosso la città di Fes, in Marocco, gettando nello sconforto l'intera comunità locale. Nella serata di ieri, due edifici residenziali di quattro piani, situati nel quartiere Al Moustakbal di Al Massira, sono collassati senza preavviso. Il bilancio ufficiale, ancora provvisorio, parla di almeno 19 morti e 16 feriti, mentre otto famiglie sono state direttamente colpite dalla tragedia. L'evento ha riportato all'attenzione il delicato tema della sicurezza degli edifici e della prevenzione nei centri urbani densamente popolati.

