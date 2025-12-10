Critiche alla UE Schlein | Vogliono dividerci
Elly Schlein difende l’Unione Europea, definendola il più grande esperimento di democrazia della storia recente. Rispondendo alle critiche, sottolinea come gli attacchi provenienti da chi vorrebbe dividerci siano ingiustificati e mirino a destabilizzare l’unità europea. La leader ribadisce l’importanza di mantenere coesa e forte l’Europa davanti alle sfide attuali.
Secondo Elly Schlein, l’Ue è il simbolo del più grande esperimento di democrazia della storia recente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
**Ue: Schlein, 'vogliono dividerci, reazione è maggiore integrazione'** - "In questi ultimi giorni abbiamo visto Putin accogliere con favore la nuova strategia del presidente Trump negli Stati Uniti. Si legge su msn.com
